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2026-11-07 | 08:56
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القيادة المركزية الأميركية: الحصار البحري منع إيران منذ استئنافه من تصدير نفط تتجاوز قيمته 25 مليار دولار
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القيادة المركزية الأميركية: الحصار البحري منع إيران منذ استئنافه من تصدير نفط تتجاوز قيمته 25 مليار دولار
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