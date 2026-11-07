رضائي: ابدأ الحرب.. وستواجه ردًا مدمّرًا!

"لقد خسرتم الحرب والانتخابات، وأقرّ بالهزيمة، وروبيو في طريقه إلى الرحيل، وهيغسيث على وشك الإقالة، فيما تحوّل الأميركية إلى مقدّم ". اذن، إلى من نحتاج بالضبط في لإيصال هذه ؟ ابدأ حربًا، وستواجه ردًا مدمرًاً"