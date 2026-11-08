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الشرق الأوسط والعالم
125 مصابًا في حادث انقلاب قطار في العياط بمحافظة الجيزة بمصر
2026-11-08 | 07:50
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125 مصابًا في حادث انقلاب قطار في العياط بمحافظة الجيزة بمصر
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125 مصابًا في حادث انقلاب قطار في العياط بمحافظة الجيزة بمصر
الشرق الأوسط والعالم
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