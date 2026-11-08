آيزنكوت يتسلّم التكليف.. والتفاوض مع لبنان على أجندة الرئيس الاسرائيلي

وخلال مراسم التكليف، قال هرتسوغ إنه ينبغي المضي قدماً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بشأن غزة، والتفاوض مع لبنان
ومحاربة الإرهاب، مضيفاً أن "آيزنكوت جندي مقاتل وسيقود الحكومة الآن".
من جهته
، اعتبر آيزنكوت أن "إسرائيل
في حالة
طوارئ، والجبهات مفتوحة، وأهداف الحرب لم تتحقق بعد"، مشيراً إلى أنها "تعيش في خضم أزمة سياسية".
وأضاف: "كل من يوافق على المبادئ الـ 4 التي وضعتها مدعو للانضمام إلى الحكومة الجديدة، والتي تتجسد بـ هوية الدولة، والمرجعية السياسية والدستورية، والتجنيد والخدمة الشاملة، والموقف من حماس وغزة".
ويأتي التكليف بعدما حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تسمية أي مرشح.