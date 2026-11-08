آيزنكوت يتسلّم التكليف.. والتفاوض مع لبنان على أجندة الرئيس الاسرائيلي

تسلّم "يشار" غادي آيزنكوت، في مقرّ الرئيس إسحاق هرتسوغ، تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، معلناً أنه سيشكّل "حكومة طوارئ وطنية".



وخلال مراسم التكليف، قال هرتسوغ إنه ينبغي المضي قدماً بخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، والتفاوض مع ومحاربة الإرهاب، مضيفاً أن "آيزنكوت جندي مقاتل وسيقود الحكومة الآن".



، اعتبر آيزنكوت أن " في طوارئ، والجبهات مفتوحة، وأهداف الحرب لم تتحقق بعد"، مشيراً إلى أنها "تعيش في خضم أزمة سياسية".

وأضاف: "كل من يوافق على المبادئ الـ 4 التي وضعتها مدعو للانضمام إلى الحكومة الجديدة، والتي تتجسد بـ هوية الدولة، والمرجعية السياسية والدستورية، والتجنيد والخدمة الشاملة، والموقف من حماس وغزة".



ويأتي التكليف بعدما حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تسمية أي مرشح.