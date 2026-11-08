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وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": السعودية وقطر يبذلان جهوداً كبيرة لتجنيب لبنان أي تصعيد
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": السعودية وقطر يبذلان جهوداً كبيرة لتجنيب لبنان أي تصعيد
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": على حزب الله ألا يقدم على أي خطيئة جديدة ويدخل لبنان في أي صراع
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": على حزب الله ألا يقدم على أي خطيئة جديدة ويدخل لبنان في أي صراع
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ترمب لـCBS: قد أجري تغييرات في إدارتي
2026-11-08 | 10:25
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ترمب لـCBS: قد أجري تغييرات في إدارتي
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