"في ميس الجبل والطيري وقرب مواقع اليونيفيل".. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم الجيش ، في بيان، "العثور على مخزنين للأسلحة والمعدات القتالية في بلدة ، وشقة قال إنها تُستخدم لأغراض عملياتية في بلدة ، قرب مواقع تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان".

