"في ميس الجبل والطيري وقرب مواقع اليونيفيل".. اسرائيل تزعم وتنشر!

وادّعى أن "المخزنين في ميس الجبل
يقعان داخل منزل
مدني ومستودع، على بُعد نحو 200 متر و100 متر من موقع أممي، وأنهما يضمّان بنادق كلاشنيكوف
وقذائف وقاذفات "آر بي جي" ورشاشاً وقنابل يدوية وعبوة ناسفة وذخائر ووسائل اتصال واستطلاع، إلى جانب صناديق مساعدات إنسانية ورموز لحركة أمل وحزب الله".
كما زعم العثور داخل الشقة في الطيري
، على بُعد نحو 250 متراً من موقع أممي، على وسائل استطلاع ومعدات قتالية وتجهيزات للمكوث ورموز لحزب الله.
واتهم الجيش الإسرائيلي
قوات اليونيفيل بالإخفاق في أداء مهمتها، مدّعياً أن "هذه المضبوطات تدعم اتهاماته".