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ترامب: سياسة ترحيل المهاجرين كانت قاسية للغاية
2026-11-08 | 15:50
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ترامب: سياسة ترحيل المهاجرين كانت قاسية للغاية
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