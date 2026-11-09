إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ "البوابة الحديدية"

ولم يحدد محبي المدى الذي قد تصل إليه الصواريخ الإيرانية
بعد إلغاء القيد، كما لم يكشف ما إذا كانت إيران
طورت أو نشرت بالفعل صواريخ قادرة على تجاوز السقف السابق.
ولا يعرف عن إيران امتلاكها حاليا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، إلا أن مسؤولين أميركيين سبق أن حذروا من إمكان استخدام تقنيات برنامج الفضاء الإيراني
في تطوير صواريخ بعيدة المدى.
ويتيح مدى ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية الوصول إلى إسرائيل
والقواعد الأميركية في أجزاء واسعة
من الشرق الأوسط
، بينما قد يوسع تجاوز هذا السقف قائمة الأهداف الواقعة ضمن مداها.
وجدد محبي "تهديدات سابقة باستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة
إذا تعرضت إيران لهجوم آخر من الولايات المتحدة
أو إسرائيل، مؤكدا أن أي مصدر تعتبره طهران تهديدا خطيرا قد يتحول إلى هدف".
لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة الجديدة أو قدراتها، ما يجعل هذه التصريحات تهديدا سياسيا وعسكريا لا دليلا على نشر منظومات جديدة فعلياً.
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، بهدف توسيع الضغط على طرق الإمداد الإيرانية خارج الممرات البحرية التقليدية.
وتتخذ القوة من مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وستنسق عملها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
وتركز مهمتها على تعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "تعزيز التعاون بين المؤسسات الأميركية سيقيد قدرة إيران على
تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية".