أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط والعالم

إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ "البوابة الحديدية"

2026-11-09 | 02:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ &quot;البوابة الحديدية&quot;
إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ "البوابة الحديدية"

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القيد الذي فرضته طهران على نفسها بشأن مدى الصواريخ الباليستية "رفع"، بعد سنوات من تحديد سقف المدى عند ألفي كيلومتر.

ولم يحدد محبي المدى الذي قد تصل إليه الصواريخ الإيرانية بعد إلغاء القيد، كما لم يكشف ما إذا كانت إيران طورت أو نشرت بالفعل صواريخ قادرة على تجاوز السقف السابق.

ولا يعرف عن إيران امتلاكها حاليا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، إلا أن مسؤولين أميركيين سبق أن حذروا من إمكان استخدام تقنيات برنامج الفضاء الإيراني في تطوير صواريخ بعيدة المدى.

ويتيح مدى ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، بينما قد يوسع تجاوز هذا السقف قائمة الأهداف الواقعة ضمن مداها.

وجدد محبي "تهديدات سابقة باستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة إذا تعرضت إيران لهجوم آخر من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكدا أن أي مصدر تعتبره طهران تهديدا خطيرا قد يتحول إلى هدف".

لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة الجديدة أو قدراتها، ما يجعل هذه التصريحات تهديدا سياسيا وعسكريا لا دليلا على نشر منظومات جديدة فعلياً.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، بهدف توسيع الضغط على طرق الإمداد الإيرانية خارج الممرات البحرية التقليدية.

وتتخذ القوة من مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وستنسق عملها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية.

وتركز مهمتها على تعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "تعزيز التعاون بين المؤسسات الأميركية سيقيد قدرة إيران على تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية".
 
مقالات ذات صلة
إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ "البوابة الحديدية"

الشرق الأوسط والعالم

أميركا

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية الإيرانية: مقترحنا المقدم لأميركا هو الأكثر منطقية
الجيش الإيراني: توجيهات المرشد بالرد السريع على أي اعتداء دون قيود جغرافية أصبح أساسا لتحرك قواتنا المسلحة

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026