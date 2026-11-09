إيران ترفع سقف صواريخها.. وأميركا تواجهها بـ "البوابة الحديدية"

ولم يحدد محبي المدى الذي قد تصل إليه بعد إلغاء القيد، كما لم يكشف ما إذا كانت طورت أو نشرت بالفعل صواريخ قادرة على تجاوز السقف السابق.ولا يعرف عن إيران امتلاكها حاليا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، إلا أن مسؤولين أميركيين سبق أن حذروا من إمكان استخدام تقنيات برنامج الفضاء في تطوير صواريخ بعيدة المدى.ويتيح مدى ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية الوصول إلى والقواعد الأميركية في أجزاء من ، بينما قد يوسع تجاوز هذا السقف قائمة الأهداف الواقعة ضمن مداها.وجدد محبي "تهديدات سابقة باستخدام أسلحة وتكتيكات إذا تعرضت إيران لهجوم آخر من أو إسرائيل، مؤكدا أن أي مصدر تعتبره طهران تهديدا خطيرا قد يتحول إلى هدف".لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة الجديدة أو قدراتها، ما يجعل هذه التصريحات تهديدا سياسيا وعسكريا لا دليلا على نشر منظومات جديدة فعلياً.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، بهدف توسيع الضغط على طرق الإمداد الإيرانية خارج الممرات البحرية التقليدية.وتتخذ القوة من مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وستنسق عملها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية.وتركز مهمتها على تعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين.وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "تعزيز التعاون بين المؤسسات الأميركية سيقيد قدرة تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية".