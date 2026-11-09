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الرئيس الإيراني: المرشد أصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب
2026-11-09 | 05:18
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الرئيس الإيراني: المرشد أصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب
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