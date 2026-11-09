نتنياهو: تشكيل حكومة وحدة ضرورة ملحة ومستعد للحوار مع أي حزب بشأن ذلك

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة نتج عنه نشوب حريق محدود وتمكنت فرق الطوارئ من إخماده دون إصابات أو تأثر في العمليات التشغيلية للخط

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة نتج عنه نشوب حريق محدود وتمكنت فرق الطوارئ من إخماده دون إصابات أو تأثر في العمليات التشغيلية للخط