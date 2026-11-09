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مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة نتج عنه نشوب حريق محدود وتمكنت فرق الطوارئ من إخماده دون إصابات أو تأثر في العمليات التشغيلية للخط
مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة نتج عنه نشوب حريق محدود وتمكنت فرق الطوارئ من إخماده دون إصابات أو تأثر في العمليات التشغيلية للخط
وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
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وزير الخارجية السعودي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة في المنطقة
2026-11-09 | 10:22
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