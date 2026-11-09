مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة نتج عنه نشوب حريق محدود وتمكنت فرق الطوارئ من إخماده دون إصابات أو تأثر في العمليات التشغيلية للخط