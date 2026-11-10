الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟

وانخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0238 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.2 بالمئة إلى 4123.90 دولارا.

كذلك تراجعت أسعار ، مواصلة خسائرها السابق، بعد أن قال الرئيس الأميركي إن شن عمل عسكري ضد ليس ضروريا "في هذه المرحلة"، مما هدأ المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات .

وتراجعت ‌العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.40 بالمئة، إلى 86.50 دولارا للبرميل.

في وقت لاحق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 91.56 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأميركي دولارا أيضا إلى 85.79 دولارا ⁠للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل تراجعا 5.85 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 آب.