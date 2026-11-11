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الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟
2026-11-11 | 00:54
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الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟
ارتفعت أسعار
النفط
بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، إذ تذبذبت السوق بين الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الهجمات المستمرة على السفن في
مضيق هرمز
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، أو 0.78 بالمئة، إلى 92.20 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.57 بالمئة، إلى 86.53 دولارا.
كما ارتفعت أسعار
الذهب
، بعد تراجعها بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة إذ زادت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة الشهر المقبل بعد بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولارا أمس الثلثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم
كانون
الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولارات.
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