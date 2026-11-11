"أزمة غذاء" تهدد أكثر من مليون لبناني.. وتحذير أممي عاجل

حذّرت من أن "أكثر من مليون شخص في مهددون بانعدام حاد في الأمن الغذائي"، داعية إلى إجراءات عاجلة.



وأورد بيان صادر عن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي "يواجه أكثر من مليون شخص في مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، ما يعادل نسبة 21% ممن شملهم التحليل، في توقعات تشمل الفترة الممتدة بين أيلول 2026 وشباط 2027.



وحذّرت من أن ذلك يصنّف "مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة"، متوقعة أن "يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش".