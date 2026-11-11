بالخرائط - هيكلية "حزب الله" في لبنان (تقرير اسرائيلي)

نشر مركز "ألما" تقريراً مرفقاً بخرائط، تناول فيه الهيكلية المدنية والمحلية لحزب الله في ، وتوزيع مناطق نفوذه التنظيمي، ودور مسؤولي المناطق والقطاعات في متابعة الملفات الخدماتية والبلدية والانتخابية وتعزيز علاقاته بالمجتمعات المحلية.



وبحسب التقرير، يقسّم الحزب تنظيمياً إلى خمس مناطق: جبل عامل الأولى، وجبل عامل الثانية، وبيروت الثالثة، والبقاع الرابعة، وجبل لبنان والشمال الخامسة، وتتفرّع عنها قطاعات محلية. وأشار المركز إلى أنّ هذا التقسيم لا يتطابق بالضرورة مع الحدود الإدارية الرسمية.



وأوضح أنّ "مسؤولي المناطق والقطاعات يتولّون مهمّات مدنية، تشمل التنسيق مع البلديات والمخاتير والمؤسسات والجمعيات والفاعليات الدينية والسياسية، ولا يُعدّون، بحكم هذه المناصب، مسؤولين أو قادة عسكريين. لكنّ المركز اعتبر أنّ أنشطتهم تدعم ما سمّاه «مجتمع المقاومة»، وتساهم في استدامة البيئة الحاضنة للنشاط العسكري للحزب".



ووفق الخرائط والتفاصيل الواردة في التقرير، ترتبط منطقة جبل عامل الأولى عموماً بجنوب الليطاني، وتضمّ قطاعات صور والقاسمية والساحل وقانا وجويا والحجير وبنت جبيل والخيام. أمّا منطقة جبل عامل الثانية، فترتبط عموماً بشمال الليطاني، وتشمل صيدا والزهراني وجبشيت وإقليم التفاح والنبطية والشقيف، إضافة إلى البقاع الذي يتبع لها تنظيمياً، بحسب المركز، وليس لمنطقة البقاع.



ولفت التقرير إلى أنّ الليطاني لا يشكّل حدوداً تنظيمية دقيقة بين المنطقتين، مستشهداً بإدراج بنت جبيل والنبطية ضمن منطقتين حزبيتين مختلفتين، رغم وقوعهما في محافظة واحدة.



وتشمل منطقة وضاحيتها الجنوبية، ويرجّح المركز أنّها تضمّ أيضاً ساحل ، فيما تغطّي منطقة البقاع نطاق البقاع وبعلبك والهرمل، وتشمل المنطقة الخامسة جبل لبنان وكسروان وجبيل والشمال وعكار.



وخلص مركز "ألما" إلى أنّ البنية المدنية للحزب تشكّل، وفق تقديره، أحد مصادر قوّته، وتساهم في ترسيخ نفوذه السياسي والاجتماعي ودعم استمراريته العسكرية، مستفيدةً من ضعف مؤسسات الدولة .