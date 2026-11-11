أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط والعالم

بالخرائط - هيكلية "حزب الله" في لبنان (تقرير اسرائيلي)

2026-11-11 | 08:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالخرائط - هيكلية &quot;حزب الله&quot; في لبنان (تقرير اسرائيلي)
بالخرائط - هيكلية "حزب الله" في لبنان (تقرير اسرائيلي)

نشر مركز "ألما" الإسرائيلي تقريراً مرفقاً بخرائط، تناول فيه الهيكلية المدنية والمحلية لحزب الله في لبنان، وتوزيع مناطق نفوذه التنظيمي، ودور مسؤولي المناطق والقطاعات في متابعة الملفات الخدماتية والبلدية والانتخابية وتعزيز علاقاته بالمجتمعات المحلية.

وبحسب التقرير، يقسّم الحزب لبنان تنظيمياً إلى خمس مناطق: جبل عامل الأولى، وجبل عامل الثانية، وبيروت الثالثة، والبقاع الرابعة، وجبل لبنان والشمال الخامسة، وتتفرّع عنها قطاعات محلية. وأشار المركز إلى أنّ هذا التقسيم لا يتطابق بالضرورة مع الحدود الإدارية الرسمية.

وأوضح أنّ "مسؤولي المناطق والقطاعات يتولّون مهمّات مدنية، تشمل التنسيق مع البلديات والمخاتير والمؤسسات والجمعيات والفاعليات الدينية والسياسية، ولا يُعدّون، بحكم هذه المناصب، مسؤولين أو قادة عسكريين. لكنّ المركز اعتبر أنّ أنشطتهم تدعم ما سمّاه «مجتمع المقاومة»، وتساهم في استدامة البيئة الحاضنة للنشاط العسكري للحزب".

ووفق الخرائط والتفاصيل الواردة في التقرير، ترتبط منطقة جبل عامل الأولى عموماً بجنوب الليطاني، وتضمّ قطاعات صور والقاسمية والساحل وقانا وجويا والحجير وبنت جبيل والخيام. أمّا منطقة جبل عامل الثانية، فترتبط عموماً بشمال الليطاني، وتشمل صيدا والزهراني وجبشيت وإقليم التفاح والنبطية والشقيف، إضافة إلى البقاع الغربي الذي يتبع لها تنظيمياً، بحسب المركز، وليس لمنطقة البقاع.

ولفت التقرير إلى أنّ الليطاني لا يشكّل حدوداً تنظيمية دقيقة بين المنطقتين، مستشهداً بإدراج بنت جبيل والنبطية ضمن منطقتين حزبيتين مختلفتين، رغم وقوعهما في محافظة واحدة.

وتشمل منطقة بيروت العاصمة وضاحيتها الجنوبية، ويرجّح المركز أنّها تضمّ أيضاً ساحل المتن الشمالي، فيما تغطّي منطقة البقاع نطاق البقاع وبعلبك والهرمل، وتشمل المنطقة الخامسة جبل لبنان وكسروان وجبيل والشمال وعكار.

وخلص مركز "ألما" الإسرائيلي إلى أنّ البنية المدنية للحزب تشكّل، وفق تقديره، أحد مصادر قوّته، وتساهم في ترسيخ نفوذه السياسي والاجتماعي ودعم استمراريته العسكرية، مستفيدةً من ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية.
 
مقالات ذات صلة
بالخرائط - هيكلية "حزب الله" في لبنان (تقرير اسرائيلي)

الشرق الأوسط والعالم

اسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيويورك تايمز: نقل وزير الخزانة الأميركية إلى قاعدة عسكرية بعد تهديدات إيرانية
وزارة العدل الأميركية: توجيه 8 تهم تتعلق بالإرهاب لـ 3 إيرانيين بتهمة دعم كتائب #حزب_الله والحرس الثوري

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026