قاليباف للجزيرة: واشنطن لم تقدم حتى الساعة رداً رسمياً ومحدداً على رسالتنا

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي: أميركا لم تقدّم بعد ردًا واضحًا على شروطنا لكنها قد تقدم مثل هذا الرد في المستقبل ولا مفاوضات حالياً بين طهران وواشنطن