وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
" عن المذكرات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
كان يستعدّ لإصدار أمر بشنّ هجوم على لبنان
، استناداً إلى معلومات استخبارية تبيّن، وفق رواية بايدن، أنها غير صحيحة.
وأشار بايدن إلى أنه تدخّل لدى نتنياهو
محذّراً من تداعيات الهجوم واحتمال توسّع المواجهة إلى حرب إقليمية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب المذكرات، إلى التراجع عن العملية وإعادة الطائرات التي كانت قد انطلقت لتنفيذها.
واعتبر بايدن أن قرار التراجع كان صائباً في لحظة شديدة الخطورة، في ظل المخاوف الأميركية من فتح جبهة حرب واسعة
بين إسرائيل وحزب الله، بالتزامن مع اندلاع الحرب في غزة.
وتسلّط هذه الرواية الضوء على حجم التوتر الذي ساد الاتصالات الأميركية الإسرائيلية
في بداية الحرب، والدور الذي يقول بايدن إن إدارته أدّته لمنع توسّع المواجهة إلى لبنان.