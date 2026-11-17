بعد 7 أكتوبر.. بايدن منع هجوماً على لبنان! (تقرير اسرائيلي)

كشف الرئيس الأميركي السابق ، في مذكّراته الجديدة "Promise Me, America"، عن تدخّل أميركي حال، بحسب روايته، دون تنفيذ هجوم إسرائيلي واسع على في ، في الأيام التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول عام 2023.



وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف " عن المذكرات، فإن رئيس الوزراء كان يستعدّ لإصدار أمر بشنّ هجوم على ، استناداً إلى معلومات استخبارية تبيّن، وفق رواية بايدن، أنها غير صحيحة.



وأشار بايدن إلى أنه تدخّل لدى محذّراً من تداعيات الهجوم واحتمال توسّع المواجهة إلى حرب إقليمية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب المذكرات، إلى التراجع عن العملية وإعادة الطائرات التي كانت قد انطلقت لتنفيذها.



واعتبر بايدن أن قرار التراجع كان صائباً في لحظة شديدة الخطورة، في ظل المخاوف الأميركية من فتح جبهة حرب بين إسرائيل وحزب الله، بالتزامن مع اندلاع الحرب في غزة.



وتسلّط هذه الرواية الضوء على حجم التوتر الذي ساد الاتصالات الأميركية في بداية الحرب، والدور الذي يقول بايدن إن إدارته أدّته لمنع توسّع المواجهة إلى لبنان.