نقص العديد يُخرج الجيش الإسرائيلي من قرية جنوبية (تقرير اسرائيلي)

انسحب الجيش أخيراً من إحدى القرى في ، بسبب نقص حاد في عديد قواته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب التقرير، اتخذ قائد الكتيبة 74 التابعة للواء 188، المسؤول عن القطاع، قرار الانسحاب من القرية واستبدال الوجود العسكري المباشر بما وصفه بـ "السيطرة العملياتية عن بُعد"، من خلال النيران.



وأوضح التقرير أن "قوات إسرائيلية كبيرة كانت تنتشر في القرية بحثاً عن بنى تحتية تابعة لحزب الله، قبل أن يتراجع عديدها تدريجياً إلى بضع عشرات من الجنود، ما أثار مخاوف من تعذّر وصول تعزيزات إليهم بسرعة في حال وقوع طارئ، ودفع قائد الكتيبة إلى اتخاذ قرار الانسحاب".



وأشار إلى أن "الجيش نفّذ خلال الأيام الماضية قصفاً مدفعياً استهدف أطراف القرية، إضافة إلى أودية وقرى مجاورة، بهدف منع أنشطة وإحباطها، فيما يواصل فرض سيطرته على المنطقة انطلاقاً من منطقة مأهولة أخرى، حيث يتولى جنوده أيضاً تأمين موسم قطاف الزيتون للسكان ".



وأشار التقرير إلى "مبادرة أطلقها رؤساء سلطات محلية لتسهيل عودة السكان إلى القرى في ، ومنها دبل ورميش وعين إبل وعلما الشعب، عبر تحسين الظروف المعيشية وتوفير المساعدات الإنسانية".



في المقابل، يزعم الجيش الإسرائيلي أنه "يرصد محاولات من حزب الله لإعادة بناء وجوده في الجنوب، من خلال مجموعات صغيرة تتسلل إلى المنطقة، وعناصر بقيت فيها طوال الحرب، إضافة إلى عناصر بلباس مدني تنفّذ عمليات مراقبة وتجمع معلومات استخبارية عن تحركات الاسرائيلية".



ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن "الجيش يمنع أي نشاط لحزب الله في القرى المسيحية، وسط تقديرات بأن الحزب سيعود إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ما لم يطرأ تغيير على الوضع القائم".