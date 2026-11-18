ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات بعد إعلان "الحوثيين" ​في اليمن استهداف أكبر مصفاة نفط في السعودية واصطدام سفينتين على ‌الأقل بألغام زرعتها إيران في مضيق هرمز، بحسب "رويترز".



بحلول الساعة 0137 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 94.71 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ​الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.03 دولارات للبرميل.