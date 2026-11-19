"مناورات للتعامل مع الكارثة الجماعية".. اسرائيل تستعد للحرب مع "حزب الله" وايران! (معاريف)

أفادت صحيفة معاريف أن "الجيش يستعد لجولة قتال مع وحزب الله في لبنان".

ووفق الصحيفة، "رئيس الأركان إيال زامير يتبنّى موقفاً يمثل الأقلية داخل المؤسسة الأمنية، ويحذّر من شن هجوم على من دون مشاركة أميركية. وموقف رئيس الأركان، كما أمام المستوى السياسي، يتمثل في ضرورة التصرُّف بحكمة وتروٍّ، والسعي إلى تنسيق أي هجوم على إيران مع ، وعدم شن هجوم إسرائيلي مستقل في المرحلة الحالية، وهو ما يرفضه رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس القومي".



ويعتقد زامير، بحسب الصحيفة، أنّ "إحدى القواعد الأساسية في المرحلة الراهنة هي ضمان التعاون مع الأميركيّين، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، وكذلك التعاون في استخدام طائرات التزوُّد بالوقود الأميركية، بينما يدرك الجيش الإسرائيلي أنّ اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران سيؤدّي أيضاً إلى اندلاع القتال على الجبهة الشمالية".



وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "مجموعة مناورات تجري بين الجيش الإسرائيلي والمستشفيات في ، حول كيفية التعامل مع حادث متعدّد الإصابات وسيناريو كارثة جماعية".