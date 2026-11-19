ووفق الصحيفة، "رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير يتبنّى موقفاً يمثل الأقلية داخل المؤسسة الأمنية، ويحذّر من شن هجوم على إيران
من دون مشاركة أميركية. وموقف رئيس الأركان، كما عرضه
أمام المستوى السياسي، يتمثل في ضرورة التصرُّف بحكمة وتروٍّ، والسعي إلى تنسيق أي هجوم على إيران مع واشنطن
، وعدم شن هجوم إسرائيلي مستقل في المرحلة الحالية، وهو ما يرفضه رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن
القومي".
ويعتقد زامير، بحسب الصحيفة، أنّ "إحدى القواعد الأساسية في المرحلة الراهنة هي ضمان التعاون مع الأميركيّين، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، وكذلك التعاون في استخدام طائرات التزوُّد بالوقود الأميركية، بينما يدرك الجيش الإسرائيلي أنّ اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران سيؤدّي أيضاً إلى اندلاع القتال على الجبهة الشمالية".
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "مجموعة مناورات تجري في إسرائيل
بين الجيش الإسرائيلي والمستشفيات في إسرائيل
، حول كيفية التعامل مع حادث متعدّد الإصابات وسيناريو كارثة جماعية".