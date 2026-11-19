الذهب يرتفع.. كم بلغت الأسعار؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفاً اليوم، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من عام خلال الجلسة ​السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من المؤشرات ‌من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول مسار السياسة النقدية،بحسب وكالة "رويترز".



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3745.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، بعد ​أن لامس أدنى مستوى في 14 شهرا أمس . وزادت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 في المئة ⁠إلى 3746.80 دولارا.