محكمة العدل الدولية: الجيش البورمي قتل 10 آلاف مسلم

ذكرت الخميس أن هناك أدلة تشير إلى قتل الجيش البورمي نحو 10 آلاف من الروهينغا خلال حملته ضد الأقلية المسلمة في عام 2017.

وقال يوجي إيواساوا "توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة".



وقضت الخميس بأن الحملة التي شنتها ضد أقلية الروهينغا كشفت عن "نية لتدمير" أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.



وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا "بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من... شعب الروهينغا في شمال ".