وقال رئيس المحكمة
يوجي إيواساوا "توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة".
وقضت محكمة العدل الدولية
الخميس بأن الحملة التي شنتها بورما
ضد أقلية الروهينغا كشفت عن "نية لتدمير" أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.
وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا "بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي
يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من... شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين
".