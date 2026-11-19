وفي عام 1972، أحدث لقاء الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون والزعيم الصيني ماو تسي تونغ تحوّلاً استراتيجياً، إذ فتح الباب أمام تقارب وبكين بعد عقود من القطيعة، وغيّر موازين القوى في مواجهة السوفياتي.

أما عام 1986، فجمعت قمة ريكيافيك الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق فوري، مهّدت القمة لتوقيع معاهدة تاريخية للحد من النووية متوسطة المدى عام 1987.

وبعد ثلاث سنوات، شكّلت قمة مالطا بين بوش الأب وغورباتشوف محطة رمزية في نهاية الحرب الباردة، قبل تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991.

واليوم، تعيد القمة الثلاثية في شنجن الصينية طرح الأسئلة نفسها حول قدرة لقاءات القوى الكبرى على تغيير مسار التاريخ، وسط أزمات دولية مفتوحة وتنافس على النفوذ.

فبين ميونيخ التي لم تمنع الحرب العالمية الثانية ويالطا التي سبقت الحرب الباردة وريكيافيك التي مهّدت لاتفاق نووي يبقى السؤال: هل تفتح قمة شنجن الباب أمام تسويات تاريخية أم تكون مجرّد محطة دبلوماسية تسبق مرحلة من المواجهات؟