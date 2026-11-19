وفي السياق، أشارت مراسلة شبكة "فوكس نيوز" ورئيسة رابطة مراسلي ، جاكي هاينريش، إلى أن هواتف الصحافيين لم تُجمع خلال رحلة العودة من زيارة السابقة للصين في أيار الماضي.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء، بالتزامن مع تعديلات على القيود المفروضة على حركة الطيران فوق ألاسكا، يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الطائرة الرئاسية تتجه مباشرة إلى .