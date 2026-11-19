مسؤول إسرائيلي لهيئة البث: الضربة المخطط لها ضد إيران لا تزال مطروحة على الطاولة ولم تحصل على الموافقة بعد ومن المتوقع أن تقلّص قدرات إيران لكنها لن تؤدي إلى إسقاط النظام