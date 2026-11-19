واعتبر أن نتائج الانتخابات أثبتت أن المال وحده لا يحسم الاستحقاقات الانتخابية الأميركية، مشيرًا إلى أنه لو استطاع العودة بالزمن إلى الوراء، لأنفق أموالًا أقل.

وفي تحول لافت في خطابه السياسي، حاول ماسك النأي بنفسه عن حركة "MAGA" الداعمة للرئيس ، مؤكدًا أنه يتبنى مواقف سياسية معتدلة ولا يعتبر نفسه منتميًا إلى الحركة.

وقال: "أنا لست من حركة ماغا، ولست متأكدًا حتى مما تعنيه. وإذا كانت تعني الالتزام الأعمى بسياسات الحزب ، فأنا بالتأكيد لا أتبع ذلك"، مضيفًا أنه يرى إيجابيات وسلبيات لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشارت إلى أن ماسك كان من أبرز الداعمين السياسيين لترامب والجمهوريين خلال انتخابات عامَي 2024 و2026، رغم الخلاف الذي نشب بينه وبين الرئيس الأميركي بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق.

وخلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ضخ ماسك نحو نصف مليار لدعم مرشحين جمهوريين، في محاولة للحفاظ على سيطرة الحزب على مجلس الشيوخ، إلا أن تمكنوا من انتزاع تسعة مقاعد في المجلس واستعادة السيطرة عليه، إلى جانب .

كما أنفق ماسك مبالغ كبيرة لدعم الجمهوريين في ولاية تكساس، حيث فاز بجميع السباقات الانتخابية على مستوى الولاية.

وعند سؤاله عن الحاكمة المنتخبة لتكساس جينا هينوخوسا، أعرب ماسك عن اعتقاده بأنها ستتبع نهجًا معتدلًا، قائلًا إنه لا يتوقع أن تكون من اليسار المتطرف، وإن الأمور ستكون على ما يرام في الولاية خلال عهدها.