ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أبلغت مسؤولين بأنّ استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد كانون الأول قد يستنزف الموارد ويؤثّر في الجاهزية لمواجهة تهديدات أخرى، فيما نفى مسؤول عسكري أميركي أن تكون القيادة قد حذّرت من نفاد الوقت أو تجاوز القوات قدرتها على تحمّل الأعباء.
وبحسب الصحيفة، يسعى مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إلى دفع ترامب نحو «إنهاء المهمة» العسكرية ضد إيران، في ظل مخاوف من تشديد الكونغرس الجديد الرقابة على العمليات الخارجية وتقليص الإنفاق الدفاعي.
في المقابل، لم يحسم ترامب قراره بشأن استئناف الضربات، مؤكداً أنّه لا يتعجّل اتخاذ أي قرار، وأنّ جميع الخيارات لا تزال مطروحة.