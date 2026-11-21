ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ الأميركية «سنتكوم» أبلغت مسؤولين بأنّ استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد الأول قد يستنزف الموارد ويؤثّر في الجاهزية لمواجهة تهديدات أخرى، فيما نفى مسؤول عسكري أميركي أن تكون القيادة قد حذّرت من نفاد الوقت أو تجاوز قدرتها على تحمّل الأعباء.

وبحسب الصحيفة، يسعى مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إلى دفع نحو «إنهاء المهمة» العسكرية ضد ، في ظل مخاوف من تشديد الجديد الرقابة على العمليات الخارجية وتقليص الإنفاق الدفاعي.

في المقابل، لم يحسم ترامب قراره بشأن استئناف الضربات، مؤكداً أنّه لا يتعجّل اتخاذ أي قرار، وأنّ جميع الخيارات لا تزال مطروحة.