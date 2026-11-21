ترامب يكشف وثائق عن مخلوق حيّر الأميركيين لعقود

كشفت إدارة الرئيس الأميركي عن وثائق تتناول مشاهدات مزعومة لكائن "بيغ فوت" الأسطوري، المعروف أيضا "ساسكواتش"، والذي يعتقد مؤيدو وجوده أنه يتجول في الغابات الأميركية، مخلفا وراءه آثار أقدام ضخمة.

وتضم الوثائق، التي ظلت محفوظة لسنوات، تقارير عن تحقيقات ميدانية وشهادات أشخاص تحدثوا عن مواجهات مع كائنات غريبة، بعضها يشبه الكلاب، وأخرى تتخذ أشكالا غير مألوفة، فضلا عن آثار أقدام ضخمة أثارت حيرة الباحثين.



وتأتي هذه الخطوة في سياق تعهد ، عشية تنصيبه، بالكشف عن دفعات من الملفات السرية التي تحتفظ بها الحكومة الأميركية.



وتعود أشهر المشاهدات المزعومة لـ"بيغ فوت" إلى عام 1967، عندما قال روجر باترسون وروبرت غيملين إنهما صوّرا الكائن في منطقة بلاف كريك شمالي ولاية كاليفورنيا، خلال إعداد فيلم وثائقي عنه. ويظهر التسجيل، الذي تبلغ مدته نحو 60 ثانية، كائنا كثيف الشعر يسير مبتعدا عن الكاميرا، ولا تزال حقيقته موضع جدل.



ومن أبرز الوثائق تقرير أُعد عام 2010 بتكليف من الأميركية، ونفذته شركة "بيغلو إيروسبيس أدفانسد سبيس ستاديز" في منطقة دوشيسن بولاية يوتا.



وشمل التحقيق مقابلة أكثر من 25 شخصا، بينهم معالج روحي وأعضاء في كنيسة المورمون ومسؤول محلي عن الحياة البرية، إلى جانب نشر كاميرات رقمية في المنطقة.



وتحدث الشهود عن رؤية كائن يُعرف "سكين ووكر"، وهو شخصية في الموروث الثقافي لقبيلة نافاجو، يُعتقد أنها قادرة على التحول إلى هيئة حيوانات مختلفة.



كما تضمنت الشهادات مشاهدات لكرات ضوئية مجهولة، وكلاب تركض على قدمين، وأصوات عواء وصراخ غريبة، فضلا عن كائن أحدب شاحب وخال من الفراء، قيل إنه تحرك مستخدما يديه بطريقة تشبه الشمبانزي.



وتحدث التقرير أيضا عن كائن يشبه الكلب، لكنه يمتلك خطما شبيها بخطم الخنزير، ويبلغ حجمه حجم رجل ضخم.



غير أن الفحوص التي أُجريت على عينات الفراء التي عُثر عليها في الموقع أظهرت أنها تعود إلى كلب وراكون، فيما ربط التقرير الحوادث بالموروث الشعبي المحلي.



وتتضمن الملفات رواية عن آثار أقدام ضخمة عُثر عليها قرب منطقة كريك بولاية مونتانا عام 1941، بعدما اختفت جثة أيل اصطاده مجموعة من الصيادين، ولم يتبق منها سوى الأحشاء.



واشتبه الصيادون في وجود كائن ضخم نقل الجثة بالكامل، خصوصا مع العثور على آثار أقدام وسماع أصوات شخير قوية، قبل أن يقرروا مغادرة المكان.



وفي تحقيق آخر بولاية أوريغون عام 1982، عثر الباحثون على آثار أقدام بلغ طول إحداها 15 بوصة وعرضها 7 بوصات، أي ما يقارب ضعف حجم قدم الإنسان العادي.

لكن خبير تتبع الآثار جويل هاردين خلص إلى أن تلك البصمات كانت محاولة متقنة للخداع، مرجحا أنها صُنعت باستخدام قدم مزيفة من المطاط أو الجبس اللين.



ورغم غرابة الروايات، لا تقدم الوثائق دليلا علميا حاسما على وجود الكائن.



وقال عالم اجتماع العلوم بجامعة شيفيلد أندرو بارتليت لصحيفة "تلغراف" إن الاعتقاد بوجود "بيغ فوت" منتشر على نطاق واسع في ، مشيرا إلى أنه أصبح رمزا ثقافيا حاضرا في الوعي الأميركي.