في الذكرى الـ83 للاستقلال.. روبيو يهنّئ لبنان

هنّأت الأميركية الشعب اللبناني بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، مجددة دعمها لقيام كامل السيادة، الذي يعيش مع جيرانه، ولا يخضع للمساءلة إلا أمام مواطنيه.



وقال الأميركي ، في بيان بالمناسبة، إن اللبنانيين أظهروا مواهب استثنائية وقدرة كبيرة على الصمود، سواء في وطنهم أو في بلدان الانتشار حول .



وأكد أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة ، معرباً عن تطلع إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.