وأظهرت البيانات التي نشرتها وحدة المعلومات الصحية في الوزارة، ارتفاعاً في عدد المواليد بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أيلول الماضي، ما يعكس استمرار المنحنى التصاعدي للمواليد خلال النصف الثاني من عام 2026.
وبحسب مؤشر الاتجاه الشهري للمواليد خلال الفترة الممتدة من كانون
الثاني وحتى تشرين الأول 2026، فقد بدأ العام بتسجيل 5,204 مواليد في شهر كانون الثاني، قبل أن يشهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر نيسان
بواقع 2,004 مواليد، ثم عاود الارتفاع التدريجي خلال أشهر الصيف، ليبلغ ذروته في شهر تشرين الأول عند 6,745 مولوداً.