رقم قياسي.. مواليد غزة في تشرين الأول الأعلى تاريخياً!

أعلنت في ، الأحد، أن القطاع سجّل 6,745 مولوداً جديداً خلال شهر تشرين الأول 2026، بمعدل يقارب 218 مولوداً، مشيرةً إلى أن 33% من الولادات هي ولادة أولى، في أعلى حصيلة شهرية تُسجّل منذ بداية العام الجاري.

