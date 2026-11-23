أوكرانيا تُغرق سفينة حربية روسية.. والرد نووي؟ (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ عملية عسكرية قبالة سواحل ليبيا، أسفرت، بحسب قوله، عن إغراق السفينة الحربية الروسية "ميركوري" وتدمير مروحية قتالية من طراز "كا-27"، إضافة إلى استهداف سفينة شحن روسية تُستخدم لنقل الأسلحة.



ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للعملية، موضحًا أنها نُفّذت باستخدام سبع مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع، وأن السفينة "ميركوري" تُعدّ من أحدث القطع البحرية الروسية، إذ دخلت الخدمة عام 2023.



وأكد الرئيس الأوكراني أن العملية حققت أهدافها رغم محاولات الروسية التصدي للهجوم، مشيرًا إلى استمرار العمليات في المياه المحددة.



في المقابل، أعلن الروسي أن وحلف "الناتو" تسبّبا، من الناحية الشكلية، في خلق ظروف تتيح لروسيا إمكانية ضربة نووية.



وأضاف أن تجري تقييمًا شاملًا للأضرار لتحديد طبيعة ردّها على الهجوم.