وأكد الكرملين أنه لم يطّلع على التقارير الإعلامية الألمانية التي زعمت أن روسيا تستعد لإطلاق قمر اصطناعي يحمل حمولة أسلحة نووية إلى المدار قبل نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التقارير التي تتحدث عن خطط روسيا لإطلاق مثل هذا القمر الاصطناعي "لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".

وأضاف بيسكوف: "لم نطّلع على تلك التقارير. لكنها تتضمن الكثير من العبارات مثل (يُزعم) و(وفقا لمصادر مجهولة)، إلى درجة أنه لا يستحق أخذها على محمل الجد"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قد نشرت في وقت سابق تقريرا زعمت فيه أن روسيا قد تطلق إلى الفضاء قمرا اصطناعيا مزودا برأس حربي نووي في أي لحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.