وتأتي العقوبات ضمن عملية "العزل الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي في 24 آب /أغسطس 2026، بهدف قطع مصادر التمويل وتشديد إجراءات مكافحة الالتفاف على العقوبات.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد يواجه أزمة حادة، واصفاً النظام المصرفي الموازي بأنه "شريان الحياة المالي الأخير لنظام مفلس"، ومتوعّداً بمواصلة تفكيك هذه الشبكات.





عقوبات على شركات صرافة ومسؤولين إيرانيين





استهدفت العقوبات ثلاث شركات إيرانية تعمل في القطاع المالي، هي:

- شركة "راهبَر بازرغاني نسيم بهاران قشم" (Rahbar Bazargani Nesim Baharan Qeshm Company).

- شركة " فاشكي وشركاؤها للصرافة" (Mina Fashki and Partners Exchange Company).

- شركة "ملت للصرافة" (Mellat Exchange Company).

كما شملت العقوبات ثمانية أفراد، هم:

- السيد محمد جلالي (Sayyed Mohammad Jalali).

- ولي الله همتي (Valiollah Hemmati).

- علي كلهر (Ali Kalhor).

- مينا فاشكي (Mina Fashki).

- فرزاد فاشكي (Farzad Fashki).

- محمود أخلاقي (Mahmoud Akhlaghi).

- برويز فضلجو (Parviz Fazlju).

- محمد حسين عباسي (Mohammad Hossein Abbasi).





وشملت الإجراءات الأميركية أيضاً شركتين تتخذان من تركيا وهونغ كونغ مقرّاً لهما:

• الشركة التركية Bogazici Gumrukleme Ithalat Ihracat Turizm Petrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

• شركة Grandez Trading Limited في هونغ كونغ.

وتتهم واشنطن الشركات المستهدفة بالمشاركة في معاملات مالية مرتبطة بقطاعات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها النفط والبتروكيميائيات والمعادن والخدمات المالية.

وفي إجراء إضافي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) المركز الإيراني لتبادل العملات والذهب (Iran Center for Exchange of Currency and Gold) على قائمة العقوبات.

ويؤدي المركز، بحسب الخزانة الأميركية، دوراً محورياً في التجارة الخارجية الإيرانية وتسوية المعاملات المالية بين المستوردين والمصدّرين.

وبالتزامن مع إعلان العقوبات، كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) عن رصد معاملات مالية بقيمة تقارب 14.7 مليار ، يُحتمل ارتباطها بشبكات "مصارف الظل" الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2025 إلى آب 2026.

وأشار التقرير إلى امتداد الشبكات المالية المشتبه فيها عبر دول عدة، وإلى ارتباطها بقطاعات النفط والشحن والتجارة والاستثمار.