اعتداء "حوثي" يستهدف أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض
صدر عن الدفاع المدني السعودي البيان التالي:
صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 24 / 11 / 2026 باشر الدفاع المدني حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية نتج عنه 11 إصابة، وهم: مواطنان ومقيمان من الجنسية الهندية و3 مقيمين من الجنسية النيبالية و4 مقيمين من الجنسية المصرية.
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه ونفذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات واتخذت ما يلزم لسلامة الأرواح والممتلكات.