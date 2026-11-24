وأشارت الشبكة إلى أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن خطواته المقبلة ويدرس خيارات عدة بينها استئناف العمليات العسكرية النطاق واستهداف البنى التحتية والمواقع العسكرية لافتة إلى أن خيار استهداف كبار القادة الإيرانيين حظي باهتمام متزايد خلال الأسابيع .

ونقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن في موقع قوي للغاية في ظل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد مشيرًا إلى استمرار الحصار البحري والعمليات التي تستهدف طرق الإمداد الإيرانية.

وفي ما يتعلق بالدور أفادت المصادر بأن أي عملية تستهدف كبار القادة الإيرانيين تتطلب معلومات استخباراتية عالية الدقة مشيرة إلى أن واشنطن تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات الاستخباراتية إلى جانب معلوماتها الخاصة في تنفيذ عمليات عسكرية حساسة داخل .

وأضافت الشبكة أن الأميركية قدّمت لترامب خيارات عسكرية متعددة بشأن إيران وأن نطاق هذه الخيارات اتّسع مع دخول الحرب شهرها التاسع فيما لم يستجب البنتاغون لطلب التعليق على التقرير.