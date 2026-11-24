روبيو ونظيره السعودي يبحثان هاتفيًا أهمية نزع سلاح حزب الله

صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بيان جاء فيه:



أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



ودان روبيو الهجمات الإرهابية التي شنّها الحوثيون المدعومون من إيران على البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية.



وشدّد الوزيران على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب كما بحثا ضرورة إنهاء الحرب في السودان فيما أكّد روبيو أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وسلام دائم والانتقال إلى حكومة مدنية.



وبحث الوزيران أيضًا أهمية نزع سلاح حزب الله في لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الثلاثي وأكّدا التزامهما المشترك بأمن المنطقة واستقرارها.