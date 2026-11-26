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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر لإجراء مشاورات أمنية
2026-11-26 | 06:05
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر لإجراء مشاورات أمنية
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