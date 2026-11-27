جولة مفاوضات ثامنة بين لبنان واسرائيل.. وطرف ثالث؟ (هآرتس)

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إنّ " ولبنان وإسرائيل تخطّط لعقد جولة ثامنة من المحادثات قبل نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك في إطار مساعي لإحياء المفاوضات التي تعثّرت مع تعثّر خطة انسحاب الجيش من مناطق في ، ولم يشارك فيها مسؤولون حكوميون من الجانبين منذ آب الماضي".

وبحسب الصحيفة، ستركّز الجولة التي ترعاها على إيجاد طرف ثالث يتولّى الإشراف على تنفيذ أيّ اتفاق قد تسفر عنه المحادثات، والتحقّق من تنفيذ البرنامج التجريبي الذي ينصّ على انسحاب الجيش تدريجياً من مناطق في الجنوب، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار فيها.



ونقلت هآرتس عن مصدر مطّلع على المفاوضات أنّ "الجولة السابقة، التي عُقدت في تشرين الأول في مقرّ الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، اقتصرت على مفاوضين عسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وانتهت من دون تحقيق نتائج ملموسة".



وتأتي الجولة المرتقبة وسط خلافات حادّة بشأن آلية التحقّق من تنفيذ البرنامج التجريبي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة المؤقتة في اليونيفيل واستمرار المشاورات بشأن الترتيبات الأمنية التي ستعقب انسحابها التدريجي خلال عام 2027. وفي هذا الإطار، تسعى إلى نشر قوة دولية تحلّ محلّ اليونيفيل وتدعم ، فيما تعارض هذا المقترح، وفق المصدر الإسرائيلي.