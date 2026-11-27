وبحسب الصحيفة، ستركّز الجولة التي ترعاها الولايات المتحدة
على إيجاد طرف ثالث يتولّى الإشراف على تنفيذ أيّ اتفاق قد تسفر عنه المحادثات، والتحقّق من تنفيذ البرنامج التجريبي الذي ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي
تدريجياً من مناطق في الجنوب، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار فيها.
ونقلت هآرتس عن مصدر مطّلع على المفاوضات أنّ "الجولة السابقة، التي عُقدت في تشرين الأول في مقرّ القيادة المركزية
الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، اقتصرت على مفاوضين عسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وانتهت من دون تحقيق نتائج ملموسة".
وتأتي الجولة المرتقبة وسط خلافات حادّة بشأن آلية التحقّق من تنفيذ البرنامج التجريبي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان
اليونيفيل واستمرار المشاورات بشأن الترتيبات الأمنية التي ستعقب انسحابها التدريجي خلال عام 2027. وفي هذا الإطار، تسعى فرنسا
إلى نشر قوة دولية تحلّ محلّ اليونيفيل وتدعم الجيش اللبناني
، فيما تعارض إسرائيل
هذا المقترح، وفق المصدر الإسرائيلي.