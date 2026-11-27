بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.39 في المئة إلى 96.19 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية أمس لتبلغ أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.41 دولارا للبرميل، بارتفاعها 1.73 دولار
أو 2.07 في المئة مقارنة بالسعر عند التسوية يوم الأربعاء. ولم تسجل تسوية الخام الأميركي أمس بسبب عطلة عيد الشكر.
كما استقرت أسعار الذهب اليوم
في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة في حين ينتظر المستثمرون مزيدا من الإشارات حول السياسة النقدية الأميركية بعدما عززت بيانات التضخم المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب وكالة "رويترز
".
وبحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش، لم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 3567.33 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول 0.8 في المئة إلى 3565.20 دولارا. وارتفع الذهب بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.