النفط والذهب.. كم بلغت الأسعار؟

اقتربت العقود الآجلة لخام برنت قرب أعلى مستوى لها هذا الشهر، مع تصاعد المخاوف حيال صادرات من بسبب الهجمات ​على الناقلات في والبنية التحتية للطاقة في ، بحسب وكالة "رويترز"

بحلول الساعة 0140 بتوقيت ‌غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.39 في المئة إلى 96.19 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية أمس لتبلغ أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.41 دولارا للبرميل، بارتفاعها 1.73 أو 2.07 في المئة مقارنة بالسعر عند التسوية يوم الأربعاء. ولم تسجل تسوية الخام الأميركي ⁠أمس بسبب عطلة عيد الشكر.



كما استقرت أسعار في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة في حين ينتظر المستثمرون مزيدا من الإشارات حول السياسة النقدية الأميركية بعدما عززت ‌بيانات التضخم المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب وكالة " ".



وبحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش، لم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 3567.33 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.8 في المئة إلى ⁠3565.20 دولارا. وارتفع الذهب بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.