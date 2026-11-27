وفي بيان له، ادعى الجيش الاسرائيلي، أن "المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة الحدود البحرية
كشفت أن حزب الله
يستخدم قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية".
وبحسب البيان، "وفي إطار هذه الأنشطة، يتم إرسال عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية البحرية جنوب لبنان
، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها".
وقال الجيش الاسرائيلي "إلى سكان لبنان
والصيادين الذين يعملون في المنطقة في ظل نشاط قوات جيش الدفاع في المجال البحري، وحرصًا على سلامتكم، ندعوكم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار القوات
ونشاطها، والابتعاد عن القطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة".