"حزب الله يستخدم البحر".. مزاعم اسرائيلية وتحذير للصيادين!

زعم الجيش الاسرائيلي أن " يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية عن قواتنا".

وفي بيان له، ادعى الجيش الاسرائيلي، أن "المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة كشفت أن يستخدم قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية".



وبحسب البيان، "وفي إطار هذه الأنشطة، يتم إرسال عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية البحرية ، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها".



وقال الجيش الاسرائيلي "إلى والصيادين الذين يعملون في المنطقة في ظل نشاط قوات جيش الدفاع في المجال البحري، وحرصًا على سلامتكم، ندعوكم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار ونشاطها، والابتعاد عن القطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة".