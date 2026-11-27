وأشارت القناة إلى أن التهديدات تشمل سيناريوهات لهجمات خطيرة لم تشهدها منذ سنوات، وسط مخاوف متزايدة من تسلل خلايا مسلحة.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن تدرك عواقب تنفيذ هجوم انطلاقاً من أراضيها، ولذلك تسعى إلى تنفيذ هجمات عبر وكلائها في .