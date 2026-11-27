وأشادت اللجنة بوتيرة التقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية وتفعيل عملها، وأكدت أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال للحلف.
كما استعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية الجارية، واتفقت على مواصلة المشاورات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التصعيد للتوترات الإقليمية، وتشجيع تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.
وجددت اللجنة بشدة إدانتها للهجمات الحوثية الغاشمة والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، وجددت تأكيدها على عزم الدول مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقًا لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأكدت الدول مجددًا التزامها بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التقني المشترك والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز القدرات والتنسيق الجماعي لقواتها المسلحة، ويعالج المخاوف الأمنية المشتركة بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.