فرّ من سوريا بحثاً عن الأمان.. فعُثر عليه ميتاً داخل مجمّد في هولندا

أفاد موقع دوتش نيوز (Dutch News) بالعثور على الشاب السوري (20 عاماً) متوفياً داخل مجمّد لحفظ الأطعمة أمام عائلته في مدينة أوترخت ، بعدما انخفضت درجات الحرارة ليلاً إلى 4.5 درجات مئوية تحت الصفر.

وقالت الشرطة إنها لا تشتبه بوجود جريمة جنائية، مرجحة أن يكون الشاب قد دخل بمحض إرادته إلى المجمّد وفارق الحياة داخله، من دون أن تتضح حتى الآن كيفية دخوله أو المدة التي قضاها بداخله، وما إذا كان المجمّد مغلقاً أو يعمل وقت الحادثة.



وبحسب والده، كانت العائلة تواجه صعوبات بسبب معاناة محمد من الإدمان على المخدرات ومشكلات نفسية، مشيراً إلى أن جهات اجتماعية حذرته من السماح لنجله بدخول المنزل، وإلا فقد يتعرض أطفاله الآخرون للإبعاد عنه.



وقال الأب بحسرة: "جئت من لأحمي أطفالي، لكنني فقدت ابني الأكبر هنا"، موضحاً أنه لجأ مع نجله إلى قبل ست سنوات هرباً من القصف في سوريا.



من جهتها، أعلنت رئيسة بلدية أوترخت فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، بما في ذلك دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتوجيهات التي قدمتها للعائلة.