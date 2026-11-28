وأشارت الصحيفة إلى أن "المقترح يواجه معارضة إسرائيلية شديدة، وسط تجاذب دبلوماسي حول ترتيبات " التالي" لانتهاء الولاية.في السياق، قال ضابط إسرائيلي برتبة مقدّم في الاحتياط للصحيفة، متحدثاً عن "اليونيفيل" "لقد لاحقونا كما لو كنّا ".ووفق الصحيفة، شهدت الفترة تحرّكات دبلوماسية متوازية لسدّ الفراغ الذي قد يخلّفه الانسحاب، أبرزها مبادرة قادتها فرنسا لنشر قوة دولية تضمّ عناصر من أوروبا والولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن سعت إلى إحباط هذا البديل، زاعمةً أنه سيتيح لـ " " العمل بحرية.وأوضحت الصحيفة أن "المسوّدة تنصّ على انسحاب تدريجي، لكنّها تطيل عملياً أمده وتمنح اليونيفيل صلاحيات خلاله، تشمل مهام لم تكن موكلة إليها سابقاً. ومن بين هذه المهام تقديم الدعم الهندسي والتعامل مع الألغام والذخائر غير المنفجرة جنوب الليطاني، ومراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والتفاهمات الأمنية ورفع تقارير بشأنها، إلى جانب تولّي الاتصال والتنسيق التكتيكي والعملياتي بين والجيش ".