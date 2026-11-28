"آيزنكوت أولاً".. نتنياهو وافق!

أعلن بنيامين نتنياهو موافقته على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء أولاً في حكومة وحدة وطنية.



وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، قال نتنياهو: "هذه الوحدة ضرورة ملحة، يجب علينا مواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد وجودنا".