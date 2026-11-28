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الشرق الأوسط والعالم
بيان لـ 8 دول عربية: مستعدون لتيسير العملية الانتخابية في فلسطين عبر بعثة الاتحاد الأوروبي
2026-11-28 | 12:33
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بيان لـ 8 دول عربية: مستعدون لتيسير العملية الانتخابية في فلسطين عبر بعثة الاتحاد الأوروبي
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بيان لـ 8 دول عربية: مستعدون لتيسير العملية الانتخابية في فلسطين عبر بعثة الاتحاد الأوروبي
الشرق الأوسط والعالم
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فلسطين
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