"قوة دولية قبل نزع السلاح".. الخطة على طاولة "الكابينت" غداً (القناة 12)

أفادت القناة 12 بأن "المجلس الوزاري المصغّر الكابينت يجتمع غداً لبحث إقرار إجراءات ضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب للسلام في غزة، بينها نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس".



وبحسب القناة، "تطالب بالموافقة على تدريب نحو أربعة آلاف فلسطيني في مصر تمهيداً لانضمامهم إلى قوة شرطة مستقبلية في غزة، وعلى إدخال المعدات اللازمة لإنشاء قواعد للقوة الدولية في القطاع".



وأضافت القناة أن "القوة متعددة الجنسيات يُتوقّع أن تبدأ انتشارها في الثاني المقبل، على أن تشرف على تسليم الأسلحة وتفكيك البنى التحتية العسكرية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع " ". وتشمل الخطة أيضاً إطلاق مشروع "رفح الخضراء" لإنشاء مناطق إنسانية خارج سيطرة الحركة والسماح للسكان بالعودة إليها".



وذكرت القناة أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها ستحظى بشرعية دولية للتحرّك بنفسها إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها بعد تنفيذ الإجراءات المرتقبة. وأضافت أن جاريد كوشنر ضغط على للوفاء بالتزاماته تجاه ترمب والمضي في تنفيذ الخطة".