وبحسب القناة، "تطالب واشنطن إسرائيل
بالموافقة على تدريب نحو أربعة آلاف فلسطيني في مصر تمهيداً لانضمامهم إلى قوة شرطة مستقبلية في غزة، وعلى إدخال المعدات اللازمة لإنشاء قواعد للقوة الدولية في القطاع".
وأضافت القناة أن "القوة متعددة الجنسيات يُتوقّع أن تبدأ انتشارها في كانون
الثاني المقبل، على أن تشرف على تسليم الأسلحة وتفكيك البنى التحتية العسكرية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع "حماس
". وتشمل الخطة أيضاً إطلاق مشروع "رفح الخضراء" لإنشاء مناطق إنسانية خارج سيطرة الحركة والسماح للسكان بالعودة إليها".
وذكرت القناة أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها ستحظى بشرعية دولية للتحرّك بنفسها إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها بعد تنفيذ الإجراءات المرتقبة. وأضافت أن جاريد كوشنر ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
للوفاء بالتزاماته تجاه ترمب والمضي في تنفيذ الخطة".