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2026-11-29 | 02:00
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الجيش الباكستاني: القوات ستقوم بالمهمات الموكلة إليها داخل السعودية وفق إطار التعاون الدفاعي المشترك
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