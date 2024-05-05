"نزيف بالرأس" والمشتبه به "يصور زميلاته".. تفاصيل جديدة حول جريمة الروشة!

في السياق، أفادت معلومات أمنية لقناة "الجديد" بأن معتوق كانت تعمل في قسم الإستقبال داخل الفندق"، مشيرةً الى أن "المشتبه الأول والرئيس هو عامل نظافة سوري الجنسية (كان يعمل منذ قرابة العام في الفندق ولكن إستمرّر في التردّد اليه)".وأكدت المعلومات عينها أن "المشتبه به كان موقوفاً لدى فصيلة الشويفات بقضية آداب عام 2020، إذ انه كان يعمد الى تصوير زميلاته عبر الهاتف المحمول".وأشارت الى أن "عامل تنظيفات عثر على جثة زينب عند الساعة 8:30 صباحاً"، موضحةً أن "سبب الوفاة هو نزيف داخلي بالرأس بحسب الطبيب الشرعي"، مؤكدةً حصول "إعتداء وإغتصاب".